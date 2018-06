'AS Roma en Ajax steggelen alleen nog over bonussen'

Vandaag of morgen zouden AS Roma en Ajax dan uiteindelijk rond moeten komen over een transfer van Justin Kluivert. De twee clubs zouden het alleen nog oneens zijn over de bonussen die Ajax wilt zien.

Dat meldt De Telegraaf. Het vertrek van het jonge talent is nog steeds onwenselijk. Daarom zou de clubleiding de hoofdprijs hebben geëist voor Kluivert. Hier zou een signaal moeten uitgaan naar andere clubs dat een transfer onwenselijk is.

Lees ook: 'Kogel door de kerk: Kluivert vertrekt voor 18 miljoen naar Rome'

Nu kan Ajax een bedrag van 17,5 miljoen tegemoet zien. Als Kluivert veel speelt kan dat oplopen tot 21 of 22 miljoen euro door de bonussen. Volgens de krant zal Kluivert één dezer dagen zijn opwachting maken in Rome om daar zijn vijfjarige contract te tekenen.

Lees ook: Tien miljoen geboden op Kluivert, Ajax lacht bod weg

AS Roma aast ook nog steeds op Hakim Ziyech. De Ajacied zou al persoonlijk overeen zijn gekomen met de Romeinse club, maar de transfersom die wordt geboden ligt nog ver van de vraagrpijs.