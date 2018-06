Nepwapens groeiend probleem: jongen met kermispistool lacht bevelen agenten weg

Om jongeren bewuster te maken van het gevaar van nepwapens, lanceert de politie vandaag een tiendaagse campagne om het groeiend aantal incidenten terug te dringen.

In de eerste vijf maanden van dit jaar hebben landelijk al 350 incidenten met namaakvuurwapens plaatsgevonden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Amsterdam behoort tot één van de regio's waar sprake is van een 'extreme toename'. Het aantal nepwapens dat in beslag is genomen is ten opzichte van vorig jaar gestegen met ruim twintig procent.

Incident Sierplein

Minder dan een week geleden kreeg de Amsterdamse politie nog meerdere meldingen binnen van een minderjarige jongen die op het Sierplein met een 'vuurwapen' op vogels aan het schieten was. Toen de agenten in kogelwerende vesten de jongen sommeerde het wapen neer te leggen, lachte hij de agenten uit.

Hij zag duidelijk de ernst van de situatie niet in, schrijft de politie in een Facebookbericht. 'Wij konden namelijk op dat moment niet zien of het hier ging om een nepvuurwapen of een echt vuurwapen.' Nadat de agenten het wapen in beslag hadden genomen bleek het te gaan om een op de kermis gewonnen namaakwapen.

Met de campagne hoopt de politie duidelijk te maken dat nepwapens levensgevaarlijke situaties kunnen opleveren, omdat deze vaak nauwelijks te onderscheiden zijn van echte vuurwapens.

Minder dan een jaar geleden waarschuwde het Openbaar Ministerie nog over de risico's die speelgoedpistolen met zich meebrengen. De bewustwordingscampagne van de komende tien dagen zal voornamelijk op social media en op basis- en middelbare scholen worden gevoerd.