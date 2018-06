Stamceldonorbank zoekt Marokkaanse donoren: 'Marokkaanse patiënten te vaak zonder match'

Leukemiepatiënten van Marokkaanse afkomst krijgen nog veel te vaak van hun arts te horen dat er geen geschikte stamceldonoren zijn.

Het Nederlands Centrum voor Stamceldonatie is daarom een campagne gestart om Marokkaanse donoren te werven. De campagne is opgezet nadat verschillende hematologen hun zorgen hadden geuit over het schrijnend grote gebrek aan allochtone en dan voornamelijk Marokkaanse stamceldonoren.

Voor mensen met leukemie die een stamceltransplantatie nodig hebben is het vinden van een juiste match essentieel om te kunnen genezen. In de campagne geven onder andere arts Ali Lahdidioui en imam Azzedine Karrat verdere duiding aan de gemeenschap.

De urgentie van de zaak wordt duidelijk in een emotionele videoboodschap van zusjes Nesrine & Fadoua. 'Ons broertje is pas elf jaar en ernstig ziek. Hij heeft jullie hulp nodig!' Iedereen die zich wil laten registreren of meer informatie wil kan terecht op de website van de organisatie.