Kunstraad adviseert Stedelijk: 'Zet eigen collectie weer centraal'

Koop geen 'jetsetkunst' meer, maar focus op de eigen collectie en open snel twee nieuwe dependances in de stad. Dat staat onder meer in het adviesrapport van de Amsterdamse Kunstraad over de toekomst van het Stedelijk Museum.

Dit advies komt voort uit een uitgebreid onderzoek dat de Kunstraad sinds december uitvoerde op verzoek van het college van B & W. Het onderzoek werd aangevraagd nadat artistiek directeur Beatrix Ruf in oktober opstapte. Het college wilde advies over de toekomstige positionering op lokaal, nationaal en internationaal niveau van het museum.



In het vandaag gepresenteerde rapport adviseert de Kunstraad het Stedelijk te stoppen met het aankopen van veel te duur geworden 'jetsetkunst' en de focus te verleggen naar de eigen 'rijke, veelomvattende' collectie van het museum. Ook zou meer het podium geboden kunnen worden aan onbekende, jonge kunstenaars.



Daarbij zou het museum er goed aan doen twee extra dependances te openen elders in de stad. Er zou namelijk een dringende behoefte bestaan aan een 'laagdrempelige presentatieplek in de vorm van een 'Nieuw Stedelijk Museum Bureau Amsterdam'.



Het hele adviesrapport is te vinden op de website van de Amsterdamse Kunstraad.