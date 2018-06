Man van brandende boot gehaald in Duivendrecht

Een boot is vanmiddag in brand gevlogen in het water bij de Molenkade in Duivendrecht.

Dat gebeurde rond 13.00 uur. Tijdens de brand was er een man op de boot, of het ging om de schipper of iemand die het vuur probeerde te blussen is niet duidelijk. De man is door mensen op een ander bootje in veiligheid gebracht.

De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse gekomen en heeft het vuur geblust. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.