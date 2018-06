Burgemeester: Suzy Wong mag weer open

Club Suzy Wong aan de Korte Leidsedwarsstraat mag weer open. Dat heeft de eigenaresse vandaag te horen gekregen van de gemeente.

De club mag per direct de deuren openen, vertelt eigenaar Rozemarijn Cucovic-De Heer aan AT5. Ze is nu aan het kijken wanneer het mogelijk is om weer klanten te ontvangen. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de club weer open mag.

Suzy Wong was voor 'onbepaalde tijd' door waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gesloten nadat er voor de tweede keer een handgranaat voor de deur werd gevonden. Vorige maand liet Van Aartsen weten dat hij overwoog de club te heropenen als er geen nieuwe informatie over degene die de handgranaat had achtergelaten zou binnenkomen. Dat is vandaag dus gebeurd.

Cucovic-De Heer was ook naar de voorzieningenrechter gestapt. Die liet vandaag weten dat ze de beslissing van de burgemeester moest afwachten, maar verwachte wel dat Van Aarsen zou besluiten de zaak weer te openen.

Suzy Wong was iets minder dan drie maanden gesloten na de vondst van de tweede handgranaat. Vanwege de vondst van de eerste handgranaat was de club vier weken dicht.