Politie met speciale truck op Wittenburg voor vragen over dodelijke schietpartij

De politie staat morgen de hele dag met een speciale truck op de Grote Wittenburgerstraat om buurtbewoners te woord te staan over de dodelijke schietpartij van afgelopen januari. Daarbij kwam de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven, die op dat moment als stagiair werkte bij buurthuis Wittenburg.

De schietpartij maakte veel los in de wijk en volgens de politie hebben buurtbewoners nog steeds veel vragen. De politie staat daarom dinsdag 12 juni, van twaalf uur 's middags tot en met acht uur 's avonds, met een zogeheten Mobiel Media Lab in de wijk. In de truck staat de wijkagent en een aantal rechercheurs klaar om buurtbewoners de hele dag te woord te staan voor vragen en hopelijk ook nieuwe tips.

De familie van de omgekomen Mohammed doen morgenavond hun verhaal in Opsporing Verzocht. Om die reden werd er afgelopen 6 juni reconstructie beelden gemaakt op Wittenburg. Acteurs met bivakmutsen en nepwapens rennen rond een uur of half vier het buurtcentrum aan de Fortuinstraat in. Bewoners hopen dat de nieuwe aandacht voor de zaak helpt: 'Dat hoop ik zeker ja, dat de rust een beetje wederkeert', vertelt Ineke die tegenover het buurthuis woont.

Gewapende mannen

De 17-jarige Mohammed Bouchikhi kwam eind januari om het leven toen twee gewapende mannen buurtcentrum Wittenburg binnenstormde. Een andere stagiaire werd twee keer in haar been geschoten en nog een ander werd drie keer in de borst geschoten. Dat zou gaan om de 19-jarige Gianni L. die in twee maanden tijd, twee schietpartijen overleefde.

Morgen staan we in #Amsterdam met het @MobielMediaLab i.v.m. de moord op Mohammed Bouchikhi (17).

