'Als bezitter nepwapen niet luistert zal er geschoten worden'

Is het wapen echt of nep? Het is een dilemma waar de politie steeds vaker mee te maken krijgt.

De politie is daarom vandaag de landelijke campagne 'Van speelgoed tot spelen met je leven' begonnen. Dit in de hoop dat kinderen en volwassener bewuster worden van de gevaren en risico's van nepwapens.

De risico's van het rondlopen met een nepwapens zijn groot, vertelt agent Marco Visser. 'Als we een melding krijgen over dat er met een vuurwapen gezwaaid is dan gaan we er altijd vanuit dat het een echt wapen kan betreffen.'

Onder schot genomen

Degene die het nepwapen vast heeft wordt door agenten onder schot genomen door agenten en moet dan volgens Visser goed luisteren naar de instructies van de politie. 'Anders zal er geschoten worden.'

'We zien elk jaar weer dat er na de zomervakantie heel veel souvenirs, laten we het zo maar zeggen, en nepwapens vanuit het buitenland meegenomen worden', zegt Visser. 'En dat we een volle stijging krijgen met de meldingen van wapens.'