Zaanstad wil A'damse toeristen lokken: 'Mensen weten gewoon niet wat er hier te doen is'

De gemiddelde toerist uit Amsterdam vermaakt zich tijdens de vakantie wel eens dagje op de Zaans Schans. Maar daarna komen ze allemaal altijd weer terug. Net nu Amsterdam de enorme toestroom een halt wil toeroepen, wil de gemeente Zaanstad juist meer investeren in toerisme. De oplossing voor het drukteprobleem van Amsterdam ligt misschien wel heel dichtbij.

'Ik denk dat de mensen gewoon niet weten wat er hier nog verder te doen is', zegt Zaankanter Bas Husslage. Vanaf 2019 wordt er door de gemeente Zaanstad 10.000 euro weggelegd voor cultuur en toerisme. Volgens Husslage is er in de streek namelijk genoeg te doen.

'Hier hangen 25 schilderijen die Claude Monet in 1871 in vier maanden in Zaandam heeft gemaakt. Hij heeft hier toen gewoond. Hij heeft ook negen tekeningen gemaakt. Al die schilderijen hangen hier exact nageschilderd in hetzelfde formaat', zo legt hij uit.

En niet alleen kunstliefhebbers komen aan hun trekken. 'Hier op het Hembrugterrein is honderd jaar lang munitie gemaakt. De gebouwen waren zo langzamerhand vervallen, maar die worden allemaal opgeknapt. Als je naar Zaanstad gaat en je bent geïnteresseerd, dan is dit wel een heel toffe plek om te bezoeken.'

De afstand is volgens de Zaankanter ook geen probleem. 'Het ligt heel dicht tegen het Westelijk Havengebied aan. Je kan er zo komen met de pont vanuit het Westelijk Havengebied, stap je zo aan de overkant uit.' Kortom: 'Zaanstreek heeft zo een eigen identiteit, dat moet je gewoon ervaren en komen zien.'