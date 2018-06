Wethouder Duurzaamheid Van Doorninck is zelf nog niet zó duurzaam: 'Ik kook op gas'

Marieke van Doorninck zat jarenlang in de gemeenteraad voor GroenLinks, maar verliet vier jaar geleden de raad en ging voor steunpunt vluchtelingen werken. Nu is ze terug als wethouder en zal het behoorlijk druk krijgen in het nieuwe college met haar portefeuilles Duurzaamheid en Grondzaken.

De Ceuvel in Noord staat symbool voor wat de nieuwe wethouder wil met de stad, dus sprak AT5 daar met haar af. 'Hier zijn ondernemers gevestigd die allemaal bezig zijn om duurzame ideeën te ontwikkelen voor Amsterdam. Alle gebouwen zijn gerecycled, bio-afval wordt vergast en daar wordt op gekookt. Ze bewijzen hier dat niets afval is en dat is waar de circulaire en duurzame stad om draait.'

'Ik kook op gas'

De kersverse wethouder wil meer van dit soort plekken, om met Amsterdam voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. Maar een beter milieu, begint bij jezelf, zou je zeggen. Bij Van Doorninck is dat nog niet helemaal zo. De wethouder is al een tijd bezig om zonnepanelen om haar dak te krijgen. 'Dat schijnen moeilijke berekeningen te zijn, daar zou de gemeente best wat meer mogen helpen.'

Hoewel in het coalitieakkoord staat dat Amsterdam het liefst al in 2040 helemaal van het aardgas af is, blijkt de nieuwbakken wethouder zelf nog niet zo ver. 'Ik kook op gas, want dat is wat in mijn wijk is aangesloten.' Van Doorninck is een oude bekende in de Amsterdamse gemeentepolitiek en een ras-idealist. 'Ik ben meer een bomenknuffelaar, maar de mensen die actie voeren zal ik altijd steunen, als het maar geweldloos is'

Erfpachtstelsel

Maar de nieuwe wethouder krijgt nog een ander hoofdpijndossier, namelijk het erfpachtdossier. Het nieuwe stelsel zorgt voor woede onder huizenbezitters die torenhoge afkoopsommen moesten betalen. Hoewel Van Doorninck liever de grond in de handen van de gemeente had gelaten, voert ze het nieuwe systeem wel in. 'Het is ook heel belangrijk om een betrouwbaar bestuur te zijn, dus we gaan het niet weer helemaal omgooien. Maar ik wil waardestijgingen zoveel mogelijk beperken, daar ga ik mijn best voor doen.'

De invoering van het erfpachtstelsel overleven is het devies, maar haar grote ambitie is om Amsterdam definitief op het duurzaamheidspad te krijgen. 'Een beweging inzetten, dat wie er straks ook komt, het duurzaam zal moeten doen. Want dat is de enige manier waarop we nog willen werken in Amsterdam. Als me dat lukt, ben ik heel blij.'