Tours & Tickets gaat kots en menselijke uitwerpselen opruimen

Na jarenlang toeristen naar de stad te hebben gelokt, probeert nu ook touroperator Tours & Tickets de lasten van de drukte te verlichten. Met behulp van een buurtapp kunnen Wallen-bewoners speciale medewerkers van het bedrijf oproepen, als er bijvoorbeeld menselijke uitwerpselen voor hun deur liggen.

Met de app E-buur zegt Tours & Tickets gehoor te geven aan de oproep van bewoners van het Wallengebied, door hun buurt wat leefbaarder te maken. Maar let op: de app is uitsluitend bedoeld voor kots en uitwerpselen. Twee uur per dag loopt het team rond over de wallen, om op te ruimen. Het bedrijf voelt zich namelijk mede-verantwoordelijk voor de rommel die toeristen achterlaten. 'We zetten erop in dat onze klanten zich netjes gedragen, maar dat lukt niet altijd. Dus willen we iets doen.'

Slotjes knippen

Het bedrijf is ook begonnen met het wegknippen van slotjes, ondanks dat er veel winkeltjes op de Wallen zijn die de slotjes verkopen. Dweilen met de kraan open zou je zeggen, maar zo ziet het bedrijf dat niet. 'Daar is behoefte aan vanuit de buurt, dus dan doen we dat.'

Ondanks de goede bedoelingen is niet iedereen blij met de schoonmaakacties van het ticketbureau. 'We hebben deze (slotje, red.) gisteren opgehangen en kwamen even kijken. Nu gaat ook onze relatie kapot.'

Niet veel meldingen

Vooralsnog krijgt Tours & Tickets nog niet heel veel meldingen via de app, omdat de app nog niet heel bekend is in de buurt. Maar daar komt verandering in, hoopt het bedrijf. 'We gaan vanaf volgende week huis-aan-huis flyeren.' Het bedrijf voert al wel zo'n vijftien opruimacties per dag uit.