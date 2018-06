Maarten van der Weijden springt de gracht in voor kankeronderzoek

Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden sprong vandaag de Amsterdamse grachten in om te trainen voor de Elfstedentocht die hij in augustus wil zwemmen. Op die manier wil hij geld inzamelen voor kankeronderzoek nadat hij de ziekte zelf overleefde.

De Nederlandse zwemkoning overleefde zelf in 2001 acute leukemie: 'Ik had het geluk dat ik herstelde. Maar er zijn 40.000 Nederlanders elk jaar die dat geluk niet hebben en dat doet me nog steeds zo veel pijn. Daarom wil ik wat terug doen en dat voelt goed.' Na een kort medisch onderzoek startte vanmiddag de zwemtocht aan de Westlandgracht.

In totaal legt van der Weijden 143 kilometer af. De komende twee dagen zwemt hij eerst door het centrum van Amsterdam via de Amstel, de Singelgracht, het Lozingskanaal en Nieuwe Vaart naar de Oranjesluizen.

Uiteindelijk leidt de tocht naar Leeuwarden, maar daarvoor passeert hij eerst nog het IJmeer, het IJsselmeer, de Waddenzee en het Harinxmakanaal. Tussen 18 en 20 augustus kan iedereen meezwemmen met van der Weijden en zich laten sponsoren voor het goede doel.