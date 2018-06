Eigenaar Suzy Wong 'erg opgelucht' dat zaak weer open mag

Suzy Wong-eigenaar Rozemarijn Cucovic-de Heer is erg opgelucht dat zij haar zaak weer mag openen. Op last van de burgemeester moest de zaak tot twee keer toe dicht, nadat er tweemaal een handgranaat voor de deur van de club aan het Leidseplein werd gelegd.

'We hebben er natuurlijk alles aan gedaan om te kunnen heropenen. Dit is zo'n drastische maatregel. We wensen dat niemand toe. Met de heropening zijn we heel erg blij en we hopen vooral aan de toekomst te kunnen gaan werken', zegt Cucovic-de Heer.

De politie heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar wat het motief kan zijn geweest van de dader. Er is nog niemand aangehouden, ondanks dat de bewakingsbeelden recent nog zijn uitgezonden bij opsporingsprogramma's. 'Voor zover we weten is daar niets uitgekomen en dat is ook wat de burgemeester toen heeft gezegd. Als er niets uitkomt dan kan Suzy Wong heropend worden.'

De granaat die eind maart werd gevonden was niet de eerste die voor de club werd neergelegd. In januari gebeurde hetzelfde en toen moest de zaak vier weken dicht. Op de vraag of de eigenaresse bang is dat het nog een keer gebeurt, zegt ze zich vooral te willen concentreren op de toekomst. 'We moeten gaan zien hoe dat gaat lopen. We willen ons gewoon concentreren op positief gasten ontvangen.'

Cucovic-de Heer hoopt de club zo snel mogelijk weer te kunnen openen voor het publiek.