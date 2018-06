Tram 17 botst met auto in Osdorp

Een tram op lijn 17 is vanavond in botsing gekomen met een auto op het Dijkgraafplein in Osdorp. Het ongeval gebeurde rond 22.00 uur.

De tram kwam tot stilstand tegen de zijkant van de auto. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzittenden van de tram kwamen met de schrik vrij.

Hoe het ongeval kon gebeuren wordt onderzocht. Door het ongeval is het tramverkeer op lijn 17 ingekort tot het Osdorpplein.