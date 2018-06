IJburglaan geasfalteerd met gerecycled wc-papier

Als eerste stad van Nederland experimenteert Amsterdam met gerecycleerd wc-papier voor de aanleg van asfalt. De aanwezige cellulose in het papier zorgt namelijk voor een beter en duurzamer wegdek.

De primeur is voor de IJburglaan waar een nieuwe asfaltweg wordt aangelegd. Het moment dat wc-papier na gebruik in het riool terecht komt, wordt het na de rioolwaterzuivering meteen verbrand. Jaarlijks gooit Nederland maar liefst 180.000 kilo wc-papier weg. Daardoor gaat niet alleen veel energie, maar ook belangrijke grondstoffen verloren.

Honderd procent circulaire stad

Een speciale techniek filtert daarom vanaf nu de stof cellulose uit het rioolwater. Die stof blijkt niet alleen bruikbaar voor asfalt, maar ook voor isolatiemateriaal, biocomposiet, kunststof kozijnen en gevelplaten. Amsterdam streeft naar honderd procent circulair bouwen door materialen zo kwalitatief en lokaal mogelijk te hergebruiken.

'Het belang van circulair bouwen is groot. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld dat symbool staat voor de circulaire economie. Als we zelfs gebruikt wc-papier kunnen recyclen voor nieuwe toepassingen toont dat wel aan dat we niets meer als afval hoeven te beschouwen en alles kunnen hergebruiken', zegt wethouder van Duurzaamheid Marieke van Doorninck.