Nieuwe wethouders in Stadsschouwburg: 'We staan niet open voor mensen die zeggen, het kan niet'

Het nieuwe stadsbestuur heeft zichzelf vanavond in de Stadsschouwburg gepresenteerd aan een tientallen Amsterdammers. De wethouders spraken over hun plannen met de stad.

Zo wil wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) zorgen dat in 2040 geen enkele woning in de stad meer gebruikmaakt van gas. Een 'enorme opgave', vertelde ze. 'Draagvlak is een van de belangrijkse opgaven. De techniek is er wel, maar we moeten ook zorgen dat iedereen wil.'

'Rechtvaardige stad'

Van Doorninck wil nieuwe initiatieven gaan belonen en aanjagen. 'Waar we niet voor open staan, dat zijn mensen die zeggen: 'dat kan niet'. Het kan, de techniek is er.'

'We zijn onze aarde aan het vernietigen', stelde de wethouder Duurzaamheid. Er zijn hele bevolkingsgroepen van wie we de aarde aan het ontnemen zijn. Daarom doen we dit. Omdat we naast een duurzame stad ook een rechtvaardige stad willen.'

'Enorme ongelijkheid'

Marjolein Moorman (PvdA) was vorige week door iemand 'wethouder kansengelijkheid' genoemd en vond dat een geslaagde omschrijving. 'Je ziet in de statistieken, enorme ongelijkheid, bijvoorbeeld als je wordt geboren in een gezin met minder inkomen en ouders met een lage opleiding.'

Ze wil daar de komende vier jaar iets aan doen, onder meer door investeringen in leraren, die de kinderen goed moeten begeleiden. 'Ongelijkheid is net onkruid. Als je dat niet wiekt en snoeit, dan komt het altijd weer op.'

Metropool

Laurens Ivens, die in het vorige stadsbestuur ook wethouder Wonen was, wil dat er de komende vier jaar veel woningen bijkomen. 'We staan voor uitdagingen, zoals, welke woningen hebben we nodig, welke omvang? Daar kan je als gemeente op sturen in de nieuwbouw. De bestaande woningen zijn de grootste zorgen, want die worden in rap tempo duurder.'

Volgens Ivens is Amsterdam 'groter dan alleen de gemeentegrenzen'. 'We moeten zorgen dat het een metropool wordt, dat je kunt zeggen, ik kan een avondje in de Stadsschouwburg zitten en daarna naar Zaandam met de GVB-bus.'

'Drukte eerst niet echt een probleem'

Udo Kock is net als Ivens opnieuw wethouder in de stad geworden. Hij blijft daardoor verantwoordelijk voor onder andere economie en financiën. Kock had het over de vele klachten die Amsterdammers hebben over de drukte. 'Vijf jaar geleden was het niet echt een probleem, maar vervolgens bleek dat het wel een probleem is.'

De stad neemt daarom een aantal maatregelen, maar Kock verwacht nog wel een 'stevig debat' over bijvoorbeeld de verhoging van de toeristenbelasting. Dat kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, waar Amsterdammers zelf ook last van kunnen krijgen.

'Realiseer je heel goed wat het betekent als je een heffing op activiteiten in de stad heel breed gaat uitrollen', zei Kock. 'Dat betekent als je naar de Arena gaat, of de Stadsschouwburg, of een museum, dat je ook moet betalen. Want we kunnen niet differentiëren, dat als je uit Noord komt je niet hoeft te betalen, maar als je uit Purmerend komt wel.'

'Liefde die langzaam komt'

Wethouder Sharon Dijksma sprak over de Noord/Zuidlijn, die bijna open gaat. 'Ik denk dat als je er over tien jaar op terugkijkt, dat die metrolijn van heel grote betekenis is. Het is als een liefde die langzaam komt, die is er niet meteen, maar elke keer dat je er mee reist ga je er steeds meer van houden.'

Ze had de afgelopen elf dagen continu gehoord dat ze onderdeel was van een 'knetterlinks college', maar daar is ze het niet meer eens. 'We zijn een heel gewoon college, en dat gaat u vanzelf merken.'

Broedplaatsen

Touria Meliani is als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de kunst en cultuur in de stad. Ze wil nieuwe 'culturele broedplaatsen' in de stad. 'We kunnen dat echt uitvoeren, we kunnen echt op plekken in stadsdelen hele mooie plannen gaan maken', vertelde ze.

Ook wees ze op het belang van 24-uursvergunningen en wil ze veel overleggen met de kunst- en cultuursector. 'Het moet niet alleen zenden zijn, maar ook delen. Ik vertel niet het verhaal, het moet van beide kanten komen.'

Scala aan knoppen

Simone Kukenheim was het vorige college ook wethouder, maar had toen een andere portefuille. Nu is ze onder meer verantwoordelijk voor de zorg. 'Als gemeente zijn we in staat om aan een heel groot scala aan knoppen te draaien'.

Dat is volgens haar belangrijk. 'Kijk naar laaggeletterdheid en ongezondheid, er zit een enorme correlatie tussen die twee dingen.' Ze zegt mensen 'kansen te kunnen geven'. 'Dat is het mooie aan dit college, je kunt samenwerken en echt het verschil maken.'

Meer invloed

Rutger Groot Wassink moet als wethouder onder andere zorgen voor democratisering en zet daarvoor bijvoorbeeld 'buurtbudgetten' in. Als Amsterdammers meer invloed kunnen uitoefenen, zullen ze zich volgens hem meer verbonden voelen met de stad.

'Ik snap de zorgen over polarisatie, de tegenstellingen tussen mensen. Maar veel mensen voelen zich verbonden met Amsterdam, blijkt ook uit de statistieken', stelt Groot Wassink. 'Zorgen dat mensen meer zeggenschap hebben zou het gezamenlijke gevoel van Amsterdammer zijn kunnen versterken.'

Groot Wassink zag bij zijn collega's in de Stadsschouwburg vanavond 'veel enthousiasme'. 'Volgens mij is er in de stad iets aan het veranderen en dat betekent ook dat er in het stadsbestuur iets is veranderd, maar volgens mij wel in het redelijke.'