'Te weinig cijfers voor inzicht in beleid uitgeprocedeerde asielzoekers'

Op de vraag met welke opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers het snelst uit Nederland vertrekken is geen antwoord te geven. Dat concludeert onderzoeksbureau Pro Facto, dat onderzoek deed in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat meldt Nieuwsuur. Gemeentes bieden vaak verschillende opvangvormen aan. Denk aan de 24-uursopvang in Groningen en de bed-bad-broodvoorzieningen zoals onder meer hier in Amsterdam. Maar ondanks de jarenlange politieke discussies ontbreken de cijfers om een vergelijking te maken tussen de verschillende opvangvormen die worden aangeboden.

'De informatie over terugkeer en uitstroom vanuit bed-bad-broodvoorziening is in veel gevallen slecht vergelijkbaar en veelal onvolledig gebleken. Er is bovendien sprake van een systematische asymmetrie in beschikbaarheid van gegevens tussen de verschillende gemeenten.'

Bed-bad-broodvoorziening

Tegen het beleid van het Rijk in vangt Amsterdam al jaren uitgeprocedeerde asielzoekers op via de bed-bad-broodvoorziening. Zo'n voorziening bestaat uit een avondmaaltijd, een ontbijt, maar ook een plek waar kan worden geslapen en gedoucht. Niet iedereen is het eens met deze voorzieningen. Zo zien de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here liever dat de gemeente hen dag en nacht opvangt.

24-uursopvang

De nieuwe coalitie in Amsterdam onder leiding van Rutger Groot-Wassink wil voor zo'n 500 uitgeprocedeerde asielzoekers een 24-uursopvang regelen. Staatssecretaris Halbers van Justitie en Veiligheid ziet weinig in de plannen van de GroenLinks-wethouder. Maar ondanks het verzet uit Den Haag gaat de 24-uursopvang er zeker komen, zei Groot-Wassink onlangs nog tegen AT5.

'Het Rijk wil acht landelijke vreemdelingenlocaties, maar volgens mij hebben gemeentes gewoon de vrijheid daarnaast hun eigen voorzieningen in te richten, bijvoorbeeld zoals Groningen ook gewoon een 24-uursopvang heeft, dus volgens mij is dat niet per se strijdig met elkaar. Ik heb de staatssecretaris goed beluisterd, die een hoop commentaar had, maar op dat element van 24-uursopvang, volgens mij heeft hij niet gezegd dat dat niet zou kunnen.'