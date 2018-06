Omwonenden uit huis gehaald na brand in woning Rivierenbuurt

In een portiekwoning in de Rivierenbuurt in Zuid heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Volgens getuigen ging het om een fikse brand die in een groot gebied te ruiken.

De brandweer besloot woningen in de omgeving te ontruimen. Daardoor kwamen zo'n 25 bewoners tijdelijk op straat te staan. De bewoonster van het pand zelf aan het Meerhuizenplein raakte niet gewond. Ook de buren wisten op tijd naar buiten te komen.

Na drie kwartier konden de bewoners weer terug naar binnen. De brandschade bleef beperkt tot die ene woning, maar voordeuren van andere woningen moesten worden geforceerd door de brandweer.