Rapport: Ex-directrice Stedelijk ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling

Beatrix Ruf, de in opspraak geraakte ex-directrice van het Stedelijk Museum, is ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport naar aanleiding van haar vertrek. AT5 heeft delen van het onderzoek in bezit.

Ze gold als één van de machtigste figuren in de internationale kunstwereld, maar kwam pijnlijk ten val. Beatrix Ruf, de artistiek directrice van het Stedelijk Museum 2014-2017, kwam afgelopen oktober hevig onder vuur te liggen wegens aantijgingen van belangenverstrengeling.

Lees ook: Stedelijk Museum-directeur Beatrix Ruf stapt per direct op

Bijgeklust

Aanleiding was een onthullend artikel van NRC Handelsblad. Volgens de krant had Ruf tijdens haar eerste jaar als museumdirecteur voor 436.000 euro als adviseur bijgeklust, en dat niet in de jaarverslagen van het museum laten opnemen. De storm aan kritiek die volgde, kostte haar zes dagen later de kop. Onder grote druk diende ze op 17 oktober haar ontslag in.

Geen belangenverstrengeling

Het langverwachte onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam lijkt haar vrij te pleiten van belangenverstrengeling. Wel had ze transparanter moeten zijn over de riante vergoeding die zij uit eerdere nevenactiviteiten had ontvangen. Volgens het onafhankelijk onderzoeksrapport, uitgevoerd onder leiding van jurist Sjoerd Eisma, schortte het aan bewustzijn over haar publieke functie.

Lees ook: Kunstwereld in paginagrote advertentie: Haal Beatrix Ruf terug naar Stedelijk

Geen kunstadviesbedrijf

De belangrijkste aanklacht was het geld dat Ruf zou opstrijken met kunstadvieswerk. Maar volgens de onderzoekers heeft Ruf daar niets fout gedaan. Zo valt te lezen in het rapport: 'Onderzoekers hebben vastgesteld dat in de management BV van mevrouw Ruf geen kunstadviesbedrijf werd uitgeoefend. De inkomsten die direct en indirect in de BV werden gegenereerd waren uitsluitend afkomstig van organisaties waar mevrouw Ruf een goedgekeurde nevenfunctie had.'

Integriteit niet in het geding

De integriteit van Beatrix Ruf zou niet in het geding zijn, menen de onderzoekers. Wel had zij er verstandig aan gedaan meer transparantie te betrachten: ‘Meer in het algemeen merken onderzoekers naar aanleiding van de handelwijze van mevrouw Ruf met betrekking tot haar nevenfuncties op dat zij geen redenen hebben te twijfelen, en daaraan dus ook niet te twijfelen, aan de integriteit van mevrouw Ruf in haar handelen als directeur van het Stedelijk Museum, maar dat zij niet altijd lijkt te hebben begrepen dat haar functie niet alleen moet worden uitgeoefend overeenkomstig de bewoordingen van de governance voorschriften, maar vooral ook in de geest van de voorschriften(...)’

Het onderzoek wordt vandaag besproken door het college van burgemeester en wethouders.