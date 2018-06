Elektrische bezorgfiets vliegt in brand in Italiaans restaurant Lindengracht

Een elektrische bezorgfiets is maandag aan het einde van de avond in brand gevlogen in het Italiaanse restaurant Il Fiore aan de Lindengracht in het Centrum.

De brandweer werd rond 23:30 uur gealarmeerd omdat er rook in het op dat moment gesloten restaurant hing. De rook trok ook het trappenhuis in. De ter plaatse gekomen brandweerlieden besloten om de bovenwoningen te ontruimen.

In het restaurant werd de elektrische fiets aangetroffen, waarvan de accu in brand stond. De restauranteigenaar heeft bij een bluspoging rook ingeademd en is behandeld in het ziekenhuis.