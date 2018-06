Studentenprotestgroep tegen UvA-bestuur: 'Verzet u tegen Haagse bezuinigingen'

Protestbeweging Humanities Rally heeft in een open brief het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) opgeroepen zich te verzetten tegen de Haagse bezuinigingen op het onderwijs. 'Laat zien dat de universiteit uiteindelijk bestaat voor de academische gemeenschap, niet voor het bestuur.'

De brief is geschreven naar aanleiding van het uit de hand gelopen studentenprotest van vrijdagavond. Enkele tientallen studenten hadden toen voorgenomen om te kamperen op het Roeterseiland, maar daar stak de politie - op aangeven van de universiteit - een stokje voor. 'We hadden niet verwacht dat er veel protest vanuit het College van Bestuur zou komen, gezien het feit dat u in een open brief van 5 juni liet weten dat ook u vindt dat het zo niet door kan met de “structurele onderfinanciering van het onderwijs”', schrijft Humanities Rally nu.

De protestbeweging noemt het ingrijpen van de politie bruut. 'Het inschakelen van de politie laat ons achter met een verward gevoel. De beelden spreken voor zich: honden, pepperspray en knuppels. Hoe moeten wij ons verhouden tot een groep die het in principe met ons eens is, maar onze poging om verdere aandacht te vragen voor het gemeenschappelijke probleem afkapt met zinloos geweld?', vraagt studentengroep zich af. GroenLinks heeft in de Tweede Kamer al vragen gesteld over het politieoptreden. Ook in de gemeenteraad heeft de PvdA de burgemeester om opheldering gevraagd.

Kleur bekennen

Humanities Rally eist dat het UvA-bestuur kleur bekend. 'Óf u laat het bij die paar sympathieke woorden, om vervolgens het bezuinigingsbeleid verder door te zetten. Wanneer de kwaliteit van het onderwijs blijft kelderen, goede docenten hun banen verliezen, en er voor ons geen vakken meer over zijn om tussen te kiezen, weten we in ieder geval dat die woorden leeg waren. Óf u komt op voor de academische gemeenschap, en u verzet zich tegen het Haagse beleid dat u zo verschrikkelijk zegt te vinden.'

De UvA-studenten hopen dat het universiteitsbestuur het politiegeweld gaat afkeuren. 'Welke keuze het ook wordt, pas als het CvB een keuze heeft gemaakt kunnen wij een dialoog met hen aangaan. Als het CvB dan daadwerkelijk met ons in gesprek wil als een gelijke partij, lijkt een afkeuring van het geweld het allerminste, en excuses een mooi begin.'

'Bureaucratische hel'

Humanities Rally heeft nog wel een suggestie voor het CvB. 'U verzet zich, zo lang als nodig. Tegen de bezuinigingen die Den Haag onze universiteit oplegt. Tegen de torenhoge werkdruk voor docenten. Tegen het verdwijnen van vakkennis en onmisbare specialisatie. Tegen de bureaucratische hel die u democratisering noemt. Laat zien dat de universiteit uiteindelijk bestaat voor de academische gemeenschap, niet voor het bestuur.'

Tot het UvA-bestuur een keuze heeft gemaakt, zegt Humanities Rally een aangifte voor te bereiden. Daarnaast blijft de beweging actie voeren tegen bezuinigingen en voor democratisering van de universiteit.