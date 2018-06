Arcade Fire draagt in Ahoy nummer op aan Eberhard van der Laan

De Canadese band Arcade Fire heeft gisteravond in het Rotterdamse Ahoy het nummer Rebellion (Lies) opgedragen aan wijlen burgemeester Van der Laan.

Van der Laan vertelde vorig jaar zomer tijdens Zomergasten dat dit één van zijn favoriete nummers was. 'Daar heb ik geen toelichting bij. Het is gewoon een fijne band', zei de burgemeester toen in de uitzending.

Begin dit jaar vroeg de dochter van Eberhard van der Laan, Eline, het nummer ook aan op 3FM. 'Dat was het lievelingsliedje van mijn overleden vader', zei ze in het programma.