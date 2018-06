Vermomde kroongetuige op videoscherm in rechtbank Osdorp

De klopjacht op Ridouan Taghi en Said Razzouki is nog altijd in volle gang, de politie heeft vandaag nieuwe foto's vrijgegeven van de twee voortvluchtigen. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op een man in Utrecht, deze werd bij vergissing doodgeschoten. In de zaak, waar vanmorgen een tweede pro formazitting voor gepland staat, kwam in een stroomversnelling toen Nabil B. zich als kroongetuige meldde.

De 31-jarige B. (31) wordt er van verdacht een vluchtauto te hebben geregeld voor de liquidatie in Utrecht. Nabil kende het slachtoffer en kreeg spijt. Hij vertelde de familie van het slachtoffer dat hij betrokken was bij de moord en stapte naar het Openbaar Ministerie.

Hij heeft verklaringen afgelegd over liquidaties en pogingen tot liquidaties. B. heeft daarbij de 40-jarige Ridouan Taghi als opdrachtgever genoemd. Ook zou Said Razzouki betrokken zijn. De twee zijn spoorloos en worden gezocht door de politie. Vanochtend nog gaf de politie nieuwe informatie en foto's vrij via de website.

Enkele dagen nadat bekend werd dat Nabil B. ging getuigen, werd zijn broer Reduan bij de NDSM-werf in Noord geliquideerd. Daags na de moord werden er vier verdachten opgepakt.

De 31-jarige kroongetuige is zelf niet lijfelijk aanwezig in de zwaarbeveiligde bunker. Hij is wel op een scherm aanwezig, via een videoverbinding.

