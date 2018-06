Hardwell samen met Metropole Orkest in Ziggo Dome tijdens ADE

Hardwell gaat samen met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome een uniek optreden geven tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE).

De show krijgt de naam Symphony: The Global Revolution of Dance en zal een muzikale reis langs 40 jaar dancemuziek zijn. Van de '80s dance tot de hits van nu. 'Met deze show komt een droom uit. Ik heb samen met het Metropole Orkest, toch wel het meest veelzijdige orkest van de wereld, echt iets bijzonders gecreëerd waarbij het publiek niet alleen kan genieten van een muzikaal spektakel, maar visueel ook iets ongekends te zien krijgt', zegt een dolblije Hardwell in een persbericht.

Het concert is voor alle leeftijden toegankelijk. De show duurt van 20:00 tot 23:00 uur. De verkoop begint op 18 juni en de kaarten zijn beschikbaar vanaf 34 euro.