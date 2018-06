Advocaat kroongetuige: 'Client staat voor dilemma, stoppen of doorgaan'

De advocaat van kroongetuige Nabil B. heeft er vandaag bij minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) op aangedrongen dat de beveiliging van de kroongetuige in het Mocro Maffia-proces beter moet worden geregeld. De advocaat van B. vraagt zich af of de overheid wel in staat is om de risico's af te dekken.

Onlangs schreef minister Grapperhaus dat er een groot personeelstekort is bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Er staan nog 79 vacatures open, schreef de minister vorige week aan de Tweede Kamer. De dienst is verantwoordelijk voor de beveiliging van Nabil B. en zijn naasten. 'Nabil en zijn familie zien en ondervinden ook gebrek aan capaciteit', zegt advocaat Bart Stapert. In maart werd de broer van kroongetuige Nabil B., Reduan, nog geliquideerd in Noord.

Ook de opmerking van het Openbaar Ministerie (OM), na de moord op Reduan, schoot Stapert in het verkeerde keelgaat. Op de middag van de moord meldde het OM dat Reduan 'in beperkte mate' beveiligd wilde worden'. De advocaat van B. stelt dat deze opmerking 'onnodig scherp' is en dat de suggestie zou zijn gewekt dat Reduan 'zijn dood aan zichzelf te wijten had'.

Volgens advocaat Stapert staat Nabil B. nu voor de beslissing om door te gaan als kroongetuige of zich terug te trekken. 'Als hij zou doorgaan als kroongetuige in de huidige veiligheidssituatie, dan riskeert hij nog meer pijn voor zijn naasten. Dit kan en wil hij niet op zijn geweten hebben. Maar trekt hij zich terug, dan riskeert hij wellicht dat de opdrdachtgever van de moord op zijn broer niet of slechts onvolledig gestraft wordt.'

Nabil B. verscheen om veiligheidsredenen zelf vandaag niet op de proforma-zitting in de beveiligde rechtbank in Osdorp. Wel is hij geschminkt en vermomd voor de rechtbank te zien via een videoverbinding. Hij heeft verklaringen afgelegd over Riduan Taghi en Saïd Razzouki, de twee vermeende opdrachtgevers van liquidaties. Zij worden nog gezocht.

