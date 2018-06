Drie jongens overvallen kapperszaak IJburglaan

Drie jongens hebben vanmorgen een overval gepleegd op kapperszaak Diamonds & Curls aan de IJburglaan.

Bij de overval is een medewerker gewond geraakt. De politie is op zoek naar drie jongens met een getinte huidskleur. Ze sloegen op de vlucht op een rood/zwarte scooter in een onbekende richting.

De overvallers waren donker gekleed en hadden een capuchon op. De politie waarschuwt de jongens bij aantreffen niet zelf te benaderen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.