Virtueel inkijkje in het Achterhuis via VR bril

De Anne Frank Stichting geeft sinds vandaag een bijzondere inkijk in Anne Frank's onderduikplek. Doormiddel van een VR-bril kunnen bezoekers een digitaal kijkje nemen in het Achterhuis.

Vandaag, op de 89e geboortedag van Anne Frank, is de VR tool gepresenteerd. Met een virtual reality bril op kunnen bezoekers een interactieve tour starten door de onderduikplaats. De tour duurt zo'n 25 minuten en is in zeven talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Hebreeuws.

Het Achterhuis zelf is leeg, de meubels werden na de arrestatie van Anne en haar familie in beslag genomen door de nazi's. Maar in de VR-tour is alles precies zo ingericht zoals het toentertijd stond.

De digitale tour wordt ingezet voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn en daardoor de trappen van het Achterhuis niet kunnen beklimmen. De VR-tour zal later ook te zien zijn op andere plekken buiten het Anne Frank Huis, zoals in het Anne Frank Center for Mutual Respect in New York en het Anne Frank Zentrum in Berlijn.

De digitale tour werd ontwikkeld door Force Field. Het bedrijf is gespecialiseerd in VR-games en -software. Zo maakten ze onder meer VR-games voor Samsung en Oculus. Deze laatste partij, een producent van onder andere VR-brillen, heeft ook meegeholpen aan de digitale tour door het Achterhuis.