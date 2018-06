Collega-directeur ziet ruimte voor terugkeer Ruf: 'Maar wil je nog wel terugkeren?'

De uitkomst van het uitgelekte rapport over het vertrek van Beatrix Ruf bij het Stedelijk Museum kwam voor collega-directeur Jacqueline Grandjean van de Oude Kerk niet als een verrassing. 'Ik ken de persoon Beatrix Ruf goed en heb eigenlijk altijd vertrouwen in haar gehad.'

In het rapport wordt geconcludeerd dat Ruf ten onrechte is beschuldigd werd van belangverstrengeling. Aanleiding was een onthullend artikel van NRC Handelsblad. Volgens de krant had Ruf tijdens haar eerste jaar als museumdirecteur voor 436.000 euro als adviseur bijgeklust, en dat niet in de jaarverslagen van het museum laten opnemen.

Volgens de onderzoekers heeft Ruf daar niets fout gedaan. 'Ik denk dat als je vanuit een commerciële omgeving in een publieke omgeving terechtkomt', zegt Grandjean dat dat even winnen is. Maar het vertrouwen is er bij mij en bij de ondertekenaars (van een advertentie voor de terugkeer van Ruf red.) altijd geweest.'

Het rapport lijkt Ruf vrij te pleiten van de aantijgingen maar is daarmee de weg vrij voor een terugkeer? 'Er is veel schade berokkend in deze exercitie. De vraag is of je dat kan oplossen, er is veel draagvlak voor een terugkeer. Ze heeft het goed gedaan in de ogen van veel mensen', betoogt Grandjean die nog wel een slag om de arm houdt.

'De vraag is ook of je wel wilt terugkeren, heb je nog vertrouwen in het instituut. Er zullen wellicht koppen rollen, ik ken het rapport nog niet helemaal dus ik kan dat niet goed inschatten.'

Het rapport is vandaag door het college besproken. Het Stedelijk Museum zegt niet te willen reageren tot het rapport verschijnt. Ruf is niet bereikbaar gebleken voor commentaar.