OM heeft spijt van opmerking over veiligheidsmaatregelen na liquidatie Reduan B.

De advocaat van kroongetuige Nabil B. haalde vanmorgen hard uit naar het Openbaar Ministerie (OM). Op de middag van de moord op zijn broer Reduan meldde justitie dat hij alleen in beperkte mate beveiligd wilde worden. De advocaat van B. zegt dat deze opmerking onnodig scherp is en dat de suggestie zou zijn gewekt dat Reduan zijn dood aan zichzelf te wijten had. Als dat zo is, biedt het OM zijn excuses aan.

Dat zegt de persofficier van justitie Alexandra Oswald vandaag tegen AT5. 'Wij en volgens mij was ik dat zelf heb toen gezegd dat er beperkte maatregelen waren getroffen. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest om te zeggen dat hij daar zelf verantwoordelijk was voor zijn dood. Absoluut niet. Als dat zo is overgekomen is dan spijt mij dat. We hebben toen alleen iets gezegd over de maatregelen. Het is gewoon afschuwelijk wat daar gebeurd is en zeker niet zijn schuld.'

Volgens zijn advocaat staat Nabil B. voor de beslissing om door te gaan als kroongetuige of zich terug te trekken. 'Als hij doorgaat als kroongetuige in de huidige veiligheidssituatie, dan riskeert hij nog meer pijn voor zijn naasten. Dit kan en wil hij niet op zijn geweten hebben. Maar trekt hij zich terug, dan riskeert hij wellicht dat de opdrachtgever van de moord op zijn broer niet of slechts onvolledig gestraft wordt.'

Vandaag was er een pro forma-zitting in de beveiligde rechtbank in Osdorp. Nabil B. was hier zelf niet aanwezig vanwege veiligheidsmaatregelen. Wel was hij geschminkt en vermomd voor de rechtbank te zien via een videoverbinding.

