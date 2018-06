Ruim miljoen voor vier rijksmonumenten Amsterdam

Amsterdam krijgt 1.050.000 euro van het Rijk om vier rijksmonumenten te restaureren. De stad zal met het budget de Bloemgracht 108, Geldersekade 15, de Oude Kerk en de Westerkerk opknappen.

In totaal is er door minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) 34 miljoen euro extra uitgereikt om rijksmonumenten te restaureren in het land. Ook in Amsterdam zijn er vier monumenten die daar onder vallen.

Het grootste deel van budget zal naar de Oude Kerk en de Westerkerk gaan. Daarvoor wordt 326.000 en 322.000 euro vrijgemaakt. De Bloemgracht 108 moet het stellen met 210.000 euro en de Geldersekade 15 kan aan de slag met 192.500 euro.

Volgens van Engelshoven is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de monumentale gebouwen van dorpen en steden. `Kerken, molens, boederijen, buitenplaatsen geven de verhalen van al die plaatsen een gezicht. Het is belangrijk dat dat deze plekken aantrekkelijk blijven voor bewoners en bezoekers.`