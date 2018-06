WK-wedstrijden Marokko toch niet op groot scherm

De wedstrijden van Marokko tijdens het WK zijn toch niet op groot scherm te volgen bij het Stadspodium aan de rand van Westpoort. De organisatie laat AT5 weten dat het de financiën voor het evenement niet rond krijgt.

De eerste drie wedstrijden die Marokko tijdens het WK speelt zouden op het grote scherm te zien zijn. Ook zouden er foodtrucks staan en zouden er optredens voor en na de wedstrijden worden vertoond. Echter is het niet gelukt om genoeg sponsoren binnen te halen. 'We zitten met een gat van 18.000 euro', zegt organisator Mourad el Otmani teleurgesteld.

Sponsoren

Hoewel de gemeente had toegezegd om de helft van de totale kosten te betalen en El Otmani diverse sponsoren had gevonden, bleek de begroting toch niet rond te komen. Wat de totale kosten voor de drie wedstrijden zijn wil El Otmani niet zeggen. 'Het zijn gewoon heel veel kosten. Het zijn drie wedstrijden, dus drie evenementen. Daar komt veel bij kijken, zoals beveiliging, techniek, podium, personeel en andere faciliteiten.'

'Alles eraan gedaan'

El Otmani zegt er alles aan te hebben gedaan. 'We hebben verschillende opties bekeken, maar het gaat helaas niet lukken. Het is geen commercieel evenement; de toegang is gratis. Bovendien is er ruimte voor 1500 mensen, dus het is niet de grootte van het Museumplein. We zijn er heel dichtbij gekomen, maar alle tijd en energie van de laatste zes weken blijkt voor niets te zijn geweest.'

Volgens El Otmani waren er nog geen facturen verstuurd aan de sponsoren en ook had de gemeente nog niets betaald. Er hoeft dus niemand te worden terugbetaald, stelt hij.