Lege doos zorgt voor vertraging rond Sloterdijk

Door een verdacht voorwerp hebben er vanmiddag enige tijd geen treinen gereden richting station Sloterdijk.

Het voorwerp werd in een trein gevonden. Het bleek volgens een woordvoerder van de politie uiteindelijk vals alarm te zijn. 'Er is een lege doos aangetroffen.'

De NS laat weten dat het treinverkeer weer hervat wordt. Rond 17.00 uur moeten alle treinen weer volgens dienstregeling rijden.

Oh nee, er is iets met verdacht pakket op Amsterdam Sloterdijk waardoor mijn trein niet gaat vertrekken

Het spijt ons dat de trein niet reed. I.v.m de veiligheid en op last van de politie mogen er geen treinen richting Amsterdam Sloterdijk. In de app houden we je op de hoogte. ^DT