Kind gewond na aanrijding in Amstelveen

Bij een aanrijding op de Legmeerdijk in Amstelveen is vanmiddag een kind gewond geraakt.

Het meisje, dat rond de vier jaar oud is, werd rond 15.00 uur aangereden door een auto. Volgens de politie gebeurde dat nadat ze tussen geparkeerde auto's de weg was opgestapt.

Meerdere ambulances werden opgeroepen. Het meisje is per ambulance onder begeleiding van politiemotoren naar het ziekenhuis overgebracht. Over haar verwondingen kon de politie nog niets zeggen.

De politie doet verder onderzoek naar de aanrijding.