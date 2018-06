Ook Amstelveen moet procedure starten om We Are Here weg te krijgen

Het kan nog weken duren voordat We Are Here uit het gekraakte kantoorpand in Amstelveen wordt gezet. Het Openbaar Ministerie is de reguliere procedure gestart om de groep weg te krijgen. Dat schrijft locoburgemeester Herbert Raat aan de Amstelveense raad.

De eigenaar van het pand aan de Groen van Prinstererlaan heeft inmiddels aangifte gedaan van de kraak van vorige week. Het Openbaar Ministerie gaat de krakers aanschrijven, waarin zij worden verzocht om het pand binnen acht weken te verlaten. We Are Here krijgt daarop een week de tijd om dit besluit voor te leggen aan de rechtbank, waarna de rechter bepaalt hoe lang zij mogen blijven zitten.

Rudolf Dieselstraat

Dezelfde procedure werd gevolgd toen de groep de woningen in de Rudolf Dieselstraat in Oost kraakte. De rechter bepaalde destijds dat de groep tot 1 juni mocht blijven zitten, in totaal zo'n negen weken.

De gemeente Amstelveen onderhoudt dagelijks contact met de krakers en de omwonenden. Ook gaat Raat samen met medewerkers van Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) opnieuw met de krakers in gesprek en heeft hij telefonisch contact gehad met de Amsterdamse locoburgemeester Rutger Groot Wassink.

Antikraak-maatregelen

Inmiddels hebben eigenaren van leegstaande kantoorpanden in Amstelveen gehoor gegeven aan de oproep om antikraak-maatregelen te treffen. Op korte termijn zal met name jonge Amstelveners in die panden tijdelijke woonruimte worden geboden.