Handtekening Ronaldinho op borst vereeuwigd na ontmoeting in club op Leidseplein

Voetballegende Ronaldinho was afgelopen weekend in de stad en zette de bloemetjes flink buiten in club Nova in de Korte Leidsedwarsstraat. Amsterdammer Joao Victor Da Silva was daar aan het werk en heeft de handtekening die hij van de sterspeler kreeg op zijn borst laten tatoeëren.

'Er gingen heel veel emoties door me heen. Ik begon natuurlijk te huilen. Hij heeft me gewoon een droom gegeven. Ik stond meer dan een uur met hem te praten. We hadden het over vrouwen, voetbal en het WK. Ik kan het nog steeds niet beseffen.'

Lees ook: Ronaldinho sluit bezoek Amsterdam af met avondje Leidseplein

Tattoo

Ondanks het moment onwerkelijk lijkt voor Da Silva, heeft hij de herinnering voor altijd laten graveren op zijn borst. 'Elke keer als ik wakker word, moet ik er even naar kijken. Hij zei me dat hij zeker terug komt naar Amsterdam, maar niet wanneer. Hij voelt zich hier thuis en al zeker in club Nova.'