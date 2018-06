GroenLinks verontwaardigd over grote hondenshow in Rai

GroenLinks heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over de World Dog Show en Benelux Winner Show in de Rai.

Het evenement duurt van 9 tot en met 12 augustus. Er worden 20.000 honden verwacht van 300 verschillende rassen. De organisatie spreekt van 'het grootste hondenevenement van Nederland'.

GroenLinks is minder enthousiast. 'Tijdens deze show vertonen de honden geen natuurlijk gedrag. Daarbij zijn dit soort hondenshows evenementen waar het doorfokken van honden wordt gepromoot.'

Raadslid Imane Nadif vraagt het stadsbestuur of er in de toekomst vergelijkbare evenementen worden gehouden. Als dat zo is, dan verzoekt ze die te verbieden of te verminderen.

Ook wil ze weten of er rekening is gehouden met het welzijn van de dieren tijdens de World Dog Show en Benelux Winner Show. 'Zoals bijvoorbeeld genoeg uitlaatmogelijkheden.'