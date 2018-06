Justin Kluivert stond alleen als jochie op het Ajax-terras

Justin Kluivert is Ajacied-af. Hij vertrekt naar AS Roma. Volgens velen te vroeg. In ieder geval loste Justin zijn eigen beloftes niet allemaal in.

Amsterdamse branie, dat was Justin Kluivert bij Ajax. Maar ook al daarvoor, toen hij als klein mannetje bij het AT5-jeugdprogramma Basta op het terras van het Leidseplein stond. 'Dit is mijn club' zong de kleine Kluivert hartstochtelijk.

Kluivert was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij debuteerde al op zijn zeventiende in de hoofdmacht. In het veld spatte het talent er zo nu en dan vanaf. 44 keer speelde hij in Ajax 1. Hij scoorde twaalf keer en viel in Europa al op door zijn snelheid en passeerbewegingen. Justin leek in 2017, nog maar een jaar geleden, net als papa Patrick, in een Europese finale beslissend te kunnen worden.

Maar de Europa League finale ging jammerlijk verloren en Justin kwam niet in het veld. Het afgelopen jaar bleek steeds vaker dat Ajax misschien toch niet lang zijn club zou blijven. Dat deed het Ajaxpubliek, dat hem toch ook het logo zag kussen, hem vol optimisme en zelfvertrouwen over Ajax zag praten in interviews, best pijn.

Nu wordt het dus Rome, nog voordat Kluivert als volwassen man op een podium staat met een schaal of een beker in zijn handen. Het is te hopen dat dát in de Italiaanse hoofdstad verandert.