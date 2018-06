Politie heeft vader dode baby Sloterplas gesproken

De politie heeft de 30-jarige man gesproken die de vader is van de overleden baby die bij de Sloterplas werd gevonden. Hij lijkt volgens de politie niets met het drama te maken te hebben.

Dat werd vanavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Twee weken geleden werd al bekend dat de identiteit van de vader bekend was, maar toen had de politie nog geen contact met hem.

Inmiddels is daar dus verandering in gekomen. 'We zien hem puur als getuige', zei een politiewoordvoerder. 'Met zijn hulp hopen we achter de identiteit van de moeder te komen.'

De politie spreekt van een 'heel complex onderzoek'. 'Maar de rechercheurs hebben het idee dat het nu mogelijk is om deze vrouw te vinden.'

Volgens de politie is het belangrijk dat de moeder zich meldt, omdat ze de baby mogelijk uit angst heeft achtergelaten. Ook wordt gevreesd dat een zelfde situatie opnieuw kan plaatsvinden.

De overleden baby werd op 8 juni 2016 gevonden. Het pasgeboren jongetje zat in een tas en een doek. De tas, waarin het slachtoffertje zat, had eerder in het water gelegen.