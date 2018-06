Mohamed Bouchikhi (17) werd van dichtbij doodgeschoten toen hij lag te schuilen

De 17-jarige Mohamed Bouchikhi die op 26 januari om het leven kwam bij de schietpartij in het buurtcentrum op Wittenburg, lag te schuilen toen hij van dichtbij werd beschoten. Dat werd vanavond duidelijk bij de reconstructie die de politie toonde in Opsporing Verzocht. Hij was niet het beoogde doelwit. De politie heeft 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

In het buurtcentrum waren ten tijde van de schietpartij zo'n twintig jongeren aanwezig, vooral tieners. Sommigen maakten zich klaar voor een kickboksles, terwijl anderen op het punt stonden om te gaan koken. Vlak voordat de twee daders het buurtcentrum binnenstormden, zat Mohamed een computerspel te spelen.

De daders riepen dat zij op zoek zijn naar 'een nikker', zoals ze dat zelf zeggen. Daarna begonnen ze gelijk te schieten. Een jongen met een donkere huidskleur, de toen 19-jarige Gianni L. werd daarbij geraakt. Net als een stagiaire die bij hem stond. Zij werd in haar been geraakt. In de paniek die daarop ontstond rende iedereen door elkaar heen op zoek naar een veilige plek.

Geen schijn van kans

Mohamed, die op dat moment achter de Playstation zat, rende naar een naastgelegen kantoortje. Er zaten daar zo'n zeven jongeren, ze verschuilden zich onder en achter de bureaus. Omdat er geen plek meer was, dook Mohamed in het kantoortje op de grond met zijn armen over zijn hoofd. Hij maakte zich zo klein mogelijk. De man met de kalasjnikov kwam naar hem toe en schoot van dichtbij meerdere keren op hem.

Lees ook: Politie met speciale truck op Wittenburg voor vragen over dodelijke schietpartij

Daders

De politie is nog altijd op zoek naar de twee daders. Beiden droegen die avond donkere kleding en bivakmutsen. Ook zijn ze beiden donkergetint. De dader met de kalasjnikov is zo'n 1.85 meter lang en heeft een slank postuur. De andere dader had een pistool, is 1.75 meter lang, heeft een normaal postuur en is iets donkerder dan de ander.

Schietincident

Opvallend is dat er op 16 januari, tien dagen voor de moord, nóg een schietincident heeft plaatsgevonden bij het buurthuis. De politie kreeg toen meldingen binnen van buurtbewoners dat zij schoten hoorden. In de buurt heeft de politie daar kogelhulzen aangetroffen. Toen zijn er zover bekend geen slachtoffers gevallen.

Lees ook: Vermoedelijk doelwit schietpartij Wittenburg krijgt nieuw gebiedsverbod