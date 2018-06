Bezoeker Cafe Zuid schoot vanuit keuken terug: 'Onacceptabel'

De politie heeft vanavond beelden laten zien van de schietpartij in Café Zuid aan de Van Ostadestraat in april.

De video is gemaakt door een bewakingscamera in het café. Twee daders schoten vanaf de straat door het raam naar binnen en raakten twee bezoekers. De anderen zochten dekking en een van hen begon vanuit de keuken terug te schieten.

Ruzie tussen criminelen

Volgens een politiewoordvoerder mag er van geluk worden gesproken dat er geen doden zijn gevallen. De oorzaak van de schietpartij is vermoedelijk een ruzie tussen criminelen geweest. 'We hebben daar ook al meerdere anonieme tips over gekregen.'

De politie noemt het terugschieten door de bezoeker 'onacceptabel en levensgevaarlijk'. 'Niet alleen voor die bezoekers, maar ook voor de omwonenden. Bijvoorbeeld van de bewoners van de woonboten tegenover het café, maar ook voor gewone passanten.'

In buitenland

De cafébezoeker is na de schietpartij meteen gevlucht. Hij zit volgens de politie waarschijnlijk in het buitenland. 'We werken er hard aan om achter zijn verblijfplaats te komen.'

De advocaat van de schietende cafébezoeker reageerde overigens een paar dagen na de schietpartij. Volgens hem was de situatie niet onacceptabel, maar had zijn cliënt 'een medaille en een bos bloemen' moeten krijgen. 'Hij heeft misschien wel tien levens gered.'

Audi

Zo'n zes minuten na de schietpartij reed er een donkerblauwe Audi langs het café. Bezoekers doken op dat moment weg, omdat ze vreesden weer beschoten te worden. Het zou volgens de politie kunnen dat die auto bij de zaak betrokken is, maar de mogelijkheid wordt ook opengelaten dat dat niet zo is.

Er is een beloning uitgeloofd van 20.000 euro die leidt tot de aanhouding van de schutters. Ook is inmiddels een van de betrokkenen opgepakt.