Maarten van der Weijden moet door onderkoeling zwemtocht onderbreken

Maarten van der Weijden heeft noodgedwongen zijn training, als voorbereiding op de Elfstedenzwemtocht in augustus, stil moeten leggen. Amper op de helft van zijn zwemtocht van Amsterdam naar Friesland klom hij aan boord van een boot omdat hij onderkoeld dreigde te raken.

Dat meldt De Telegraaf. Van der Weijden dook gisteren om 16.00 uur de Westlandgracht in om te beginnen aan de tocht van 143 kilometer naar Leeuwarden. Daar zou hij woensdagoachtend aankomen, maar zijn medisch team haalde hem uit het water.

'Tussen Amsterdam en Enkhuizen zat alles tegen. Er was slecht weer en wind vanuit het noordoosten. Het IJsselmeer was echt een "klotsbak", vreselijk. Daarbij daalde mijn kerntemperatuur ook nog eens naar 35,1 graden en dat is volgens mijn medisch team absoluut het minimum. Daarom is zwemmen tot in Leeuwarden onder deze omstandigheden onhaalbaar', vertelt van der Weijden teleurgesteld.

Geeft niet op

Ondanks de tegenslag geeft de zwemkoning niet op. 'Wat ik nu wel nog kan doen is naar Stavoren varen en daar mijn tocht voortzetten. Die 143 kilometer zwemmen lukt dan niet, maar alle belangrijke dingen die ik wil testen voor de Elfstedenzwemtocht kunnen wel nog.'