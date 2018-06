'Slaaptrein gaat weer vertrekken vanuit de stad'

Na een paar jaar te zijn weggeweest zijn er nu plannen om de slaaptrein terug te laten keren naar de stad. De NS zou in samenwerking met het Oostenrijkse ÖBB plannen hebben om de nachttrein vanaf 2020 weer te laten rijden.

Een paar jaar geleden werd gestopt met de slaaptrein omdat NS International en Deutsche Bahn het toen niet meer rendabel vonden. Maar nu het spoor steeds meer als een duurzamer alternatief voor het vliegtuig wordt gezien en Schiphol uit haar voegen barst, is het plan weer uit de ijskast gehaald.

Doortrekken naar Amsterdam

'ÖBB gaat de slaaptrein Nightjet vanaf Düsseldorf doortrekken naar Amsterdam. Dan kunnen Nederlandse reizigers ’s nachts zonder overstappen in een bed naar de Alpenlanden, Italië en Kroatië rijden. Daar is veel vraag naar. We hebben wel partners in Europa nodig, alleen lukt het ons niet', zegt een NS-woordvoerder tegen De Telegraaf.



NS International gaf in december vorig jaar al aan te willen samenwerken met ÖBB voor een terugkeer van de nachttrein. Maar de plannen lijken nu concreter te worden nu de Europese spoorbeheerders (EIM, European Rail Inframanagers) plannen maakt om barrières voor internationale treinen zoals grenspassages, techniek en beveiliging weg te nemen.

'Eenvoudiger en sneller'

'Het treinverkeer voor de langere afstand kan veel eenvoudiger en sneller, zodat de reiziger het vliegtuig niet hoeft te pakken', zegt EIM-voorzitter Pier Eringa (ProRail) tegen de krant. Als dat geregeld is, kunnen het aantal bestemmingen ook worden uitgebreid naar bijvoorbeeld Praag, Kopenhagen en Berlijn.

Wanneer de nachttrein exact weer zou moeten gaan rijden is niet bekend. Wel zijn er vanaf 2020 bij ÖBB nieuwe slaaprijtuigen beschikbaar, zodat de diensten kunnen worden uitgebreid.