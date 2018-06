'Familie kroongetuige Nabil B. ondergedoken in buitenland'

De familie van kroongetuige Nabil B. zit in het buitenland ondergedoken omdat er onvoldoende capaciteit is om ze in Nederland te beschermen. Er zou een liquidatiegevaar richting hen bestaan.

Dat meldt De Telegraaf vanmorgen op basis van bronnen rondom het liquidatieonderzoek waar kroongetuige B. een rol inspeelt. De advocaat van Nabil B. en het Openbaar Ministerie willen vanwege veiligheidsredenen niet op het verhaal ingaan.

Gisteren vertelde de advocaat van Nabil B., Bart Stapert, al in de rechtszaal dat B. overweegt om zich terug te trekken als kroongetuige. De overheid zou onvoldoende zijn veiligheid en die van zijn familie kunnen garanderen.

Onlangs schreef verantwoordelijk minister Grapperhaus dat er een groot personeelstekort is bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Er staan nog 79 vacatures open. De dienst is verantwoordelijk voor de beveiliging van Nabil B. en zijn naasten. De broer van B., Reduan, werd in maart nog op klaarlichte in Noord geliquideerd op zijn werk.