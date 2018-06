Organisator groot scherm WK-wedstrijden Marokko: 'Teleurstellend voor de mensen die ernaar uitkeken'

Organisator Mourad el Otmani moest gisteren veel mensen afbellen die op alle mogelijke manieren zouden bijdragen aan de organisatie van het kijken van de WK-wedstrijden van Marokko op een groot scherm bij het Stadspodium.

'Ik baal enorm. Los van de energie die ik erin heb gestoken, vind ik het ook teleurstellend voor de mensen die hier naar uitkeken. Het was een unieke gelegenheid geweest om het WK mee te maken en het samen te beleven', vertelt Mourad el Otmani. 'Hier zou het gebeuren, wijst hij naar het Stadspodium. Daar zou het scherm komen. We hadden voor de bar en foodkraampjes al plekken gereserveerd. Ik zag het helemaal voor me.'

Gisteren werd duidelijk dat de wedstrijden van Marokko tijdens het WK toch niet op een groot scherm te volgen zullen zijn bij het Stadspodium aan de rand van Westpoort. De organisatie liet weten dat het de financiën voor het evenement niet rond krijgt. Concreet is er een gat van 18.000 euro.

'Zou leuke sfeer zijn'

Ook in de buurt wordt teleurgesteld gereageerd. 'Ik vind het wel jammer ja. Ik zou er wel naartoe zijn gegaan ja om te kijken', zegt een man. Een ander: 'We hadden al met een groep afgesproken. Op Facebook en Instagram ging het al rond om daar te gaan kijken. Het zou zeker wel een leuke sfeer daar zijn.'

Thuis op de bank

Voor El Otmani wordt het kijken van de wedstrijd nu toch iets anders. 'Op de bank met mijn kinderen en familie. Ik hoop dat ze de finale bereiken en zeg dan nooit nooit. Wie weet.'