Ajax verdient minimaal een miljoen dollar aan WK

Ondanks dat Nederland niet meedoet aan het WK in Rusland, strijkt Ajax toch een leuk zakcentje op. Clubs krijgen namelijk per dag per speler die meedoet aan het toernooi een vergoeding van 8.530 dollar.

Sinds het WK van 2010 betaalt de FIFA een vergoeding per speler. Dit WK is dat bedrag vastgesteld op 8.530 dollar per dag. De teller begint twee weken voor de openingswedstrijd te lopen en stopt op de dag na uitschakeling.

Uit de selectie van Ajax zijn vier spelers afgereisd naar Rusland: Kasper Dolberg (Denemarken), Lasse Schöne (Denemarken), Nicolás Tagliafico (Argentinië) en Hakim Ziyech (Marokko).

Kleine kanttekening is dat het geld wordt verdeeld over de clubs waar een speler de laatste twee jaar voorafgaand aan het WK speelde. Voor Ajax betekent dat concreet dat ze niet het volledige bedrag voor Tagliafico zullen krijgen, maar nog wel een deel van de vergoeding voor de vorig jaar verkochte Davinson Sánchez.

Alles bij elkaar opgeteld krijgt Ajax sowieso een bedrag van 1,1 miljoen dollar van de FIFA bijgeschreven op de rekening, zo berekende Voetbal International.