Coentunnel richting A10 West weer vrij na ongeval met vrachtwagen

De Coentunnel was woensdag deels afgesloten nadat een geschaarde vrachtwagen de tunnel blokkeerde. Automobilisten werden na het ongeluk de tunnel uitgestuurd. Het verkeer kon via de wisselbuis door de tunnel.

Op de A10 Noord richting Sloterdijk en op de A8 richting de A10 ontstond een flinke file. De tunnelbuis van noord richting de A10 West was nog tot ongeveer 14.10 uur afgesloten. De vrachtwagen is geborgen en het wegdek moest worden gereinigd en deels gerepareerd.

De hulpdiensten kwamen massaal op het incident af vanochtend. Hoe de vrachtwagenchauffeur er aan toe is, is niet bekend.

Weggebruikers kunnen inmiddels weer gebruik maken van de wisselbuis of omrijden via de A10 Noord. De tunnelbuis waar het ongeluk is gebeurd, blijft nog wel even dicht voor het onderzoek.

Grote chaos in de Coentunnel, komende vanaf Zaandam A8 Links. Er wordt onderzoek gedaan door VOA. De tunnel is voorlopig nog dicht. pic.twitter.com/XkCTz4BcQw — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) June 13, 2018

A10 Zuid

Ook de A10 Zuid stond vanochtend vast. Bij Osdorp gebeurde een ongeluk ter hoogte van de S106, afslag Osdorp. Richting Rotterdam en Den Haag sta je een half uur langer vast tussen knooppunten Watergraafsmeer en De Nieuwe Meer.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de #Coentunnel vanwege de geschaarde vrachtwagen. Beide tunnelbuizen zijn DICHT, dus moet je naar West? Omrijden via ring Noord. #A10 pic.twitter.com/EZxUHY96VH — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 13, 2018

Het verkeer van de #A8 naar de #A10 West gaat inmiddels door de wisselbuis, verkeer vanaf de A10-Noord kan er ook weer langs. De buis met de geschaarde vrachtwagen blijft voorlopig wel dicht. Inmiddels wel veel vertraging. pic.twitter.com/trjoCXngVc — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) June 13, 2018