Pont vaart tot later door tussen CS en NDSM

Het GVB gaat tot later tussen de NDSM-werf, Pontsteiger en Centraal Station varen. Doordeweeks vaart de pont tot 2.00 uur door.

Op zaterdagavond vaart de pont door tot 3.00 uur 's nachts. Goed nieuws dus voor festivalgangers die tot laat in de avond doorfeesten. Komende vrijdag gaat tevens de aanlegsteiger bij de Pontsteiger weer open. De pont meert dan na drie jaar weer aan bij de Houthaven. De aanlanding bij de Westerdoksdijk verdwijnt. De overtocht vanaf NDSM naar Centraal Station maakt de pont een tussenstop bij Pontsteiger.

Lees ook: Gigantische drukte bij NDSM-pont

De gemeente onderzocht de mogelijkheden om tot later door te varen naar aanleiding van een petitie. 'Het wordt hier steeds drukker en er is veel levendigheid: twee hotels, verschillende horecagelegenheden, festivals, dus er is echt genoeg te doen hier', zei initiatiefnemer Floor Nieuwenhuis in oktober nog tegen AT5.

Lees ook: Speciale pont voor festivalgangers: 'Vroeger moest je heel lang wachten'

Duizenden Amsterdammers ondertekenden een petitie om de pont naar NDSM tot later door te laten varen. Voorheen ging het laatste veer om 23.45 uur. Maar de gemeente gaf gehoor aan de oproep en begon een onderzoek naar de haalbaarheid en het te verwachten gebruik in de nachtelijke uren. De uitgebreide dienstregeling gaat komende maandag in.

Lees ook: Ponten varen vaker zodat reizigers 'minder lang op de kade hoeven te koukleumen'

In het verleden was er nogal eens kritiek op de dienstregeling van de pont. Vooral mensen die overdag een festival bezochten of tot laat een biertje gingen drinken bij de NDSM-werf vonden dat de laatste pont te vroeg naar CS vertrok.