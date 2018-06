Ruf reageert: 'Blij met vaststelling dat ik altijd integer ben geweest'

Voormalig directeur van het Stedelijk Museum Beatrix Ruf zegt blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek naar leiding en aftreden als artistiek leider van het museum.

De onderzoekers concludeerden dat Ruf ten onrechte is beschuldigd van belangverstrengeling. Aanleiding was een onthullend artikel van NRC Handelsblad in oktober vorig jaar. Volgens de krant had Ruf tijdens haar eerste jaar als museumdirecteur voor 436.000 euro als adviseur bijgeklust, en dat niet in de jaarverslagen van het museum laten opnemen.

'Volledig vrijgepleit'

De storm aan kritiek die volgde, kostte haar zes dagen later de kop. Onder grote druk diende ze op 17 oktober haar ontslag in. 'Ik ben heel blij dat de onafhankelijke onderzoekers mij volledig hebben vrijgepleit', zegt Ruf in een schriftelijke verklaring. 'In tegenstelling tot de verhalen in de media ben ik volgens de onafhankelijke onderzoekers altijd integer geweest; waren alle nevenfuncties akkoord; en runde ik geen kunstadviesbedrijf on the side.'

Drie leden van de Raad van Toezicht van het museum stapten gisteren naar aanleiding van het onderzoek op. 'Wij onderschrijven in hoofdlijnen de conclusies en omarmen alle aanbevelingen uit het rapport', stellen De Cock Buning en Van Rooijen, twee van de drie opgestape leden.

In het rapport werd Ruf ook nog geprezen om haar inzet voor het Stedelijk Museum, tot grote vreugde van Ruf zelf. 'Maar boven alles was ik het diepst geroerd door de vaststelling dat ik mij altijd met hart en ziel heb ingezet voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Want zo was het.'

