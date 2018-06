Duikers vinden verloren ring overleden Johnny Mosterd terug

De duikers van de groep 'Gevonden-Verloren' hebben dit weekend de ring van de overleden Johnny Mosterd teruggevonden in het water van de Nieuwe Meer. 'Een schitterende zoekopdracht die we niet snel gaan vergeten', zegt Martin van Hees.

Johnny overleed eind februari op 32-jarige leeftijd aan kanker. 'Is toch goud' was zijn lijfspreuk. Gouden sieraden hoorden daarbij, zo ook de ring. Het was voor hem geen statussymbool, maar een uiting van waar hij voor stond. Zijn broer Cliff droeg sinds het overlijden van Johnny de ring. Woensdag sloeg het noodlot toe: tijdens het zwemmen in het water van de Nieuwe Meer raakte Cliff de ring kwijt.

In een poging de ring terug te vinden, werd de groep 'Gevonden-Verloren' ingeschakeld. 'Natuurlijk wilden we zo snel mogelijk helpen', vertelt Martin van Hees. Vanwege het bijzondere verhaal werd de zoektocht donderdagavond direct gestart. Helaas zonder succes. Een nieuwe afspraak werd gemaakt voor maandag. 'Maar het verhaal bleef in onze hoofd zitten, daarom zijn we zondag weer gaan duiken', zegt Van Hees.

Kippenvel

Na een flinke zoektocht vinden ze uiteindelijk de ring. 'Kippenvel. Een onbeschrijfelijk gevoel. We konden ons niet voorstellen hoe Cliff zich zou voelen', blikt Van Hees terug. Cliff was zelf op dat moment op een memoriam vakantie en moest gebeld worden door de groep. 'De emoties zaten heel hoog. Een normaal gesprek konden we niet echt voeren, maar de boodschap - de ring is gevonden - kwam zeker bij hem binnen.'

Voor de groep was dit een hele bijzondere zoekopdracht. 'We gaan dit niet zo snel meer vergeten. We krijgen enorm veel reacties op het verhaal. Het is heel mooi allemaal', zegt Van Hees. Cliff zit nog in Zuid-Frankrijk. 'Volgende week wordt de ring naar hem toe gevlogen. Als hij terug is gaan we een pilsie drinken.'