'Liquidatie-verdachte Taghi was in Dubai op kartbaan'

Vermeende betrokkene in verschillende liquidatiezaken, Ridouan Taghi, zou op een kartbaan in Dubai zijn geweest. De politie gaf dinsdag foto's vrij van Taghi op een - toen nog - onbekende locatie.

Volgens Crimesite zouden enkele van de foto's genomen zijn op een kartbaan in Dubai. Op één van de foto's is een groepje mannen te zien met op de achtergrond een aantal karts en reclameborden. Na onderzoek van de site blijkt het te gaan om Dubai Outdoor Kartdrome.

Lees ook: Hoofdcommissaris tegen criminelen: 'Ook in Dubai ben je niet veilig'

Op een andere foto is eveneens een groepje te zien, maar dan binnen. Op de site van de politie waar de foto's zijn gepubliceerd, is een update geplaatst. 'Het zou gaan om een kartbaan in Dubai', zo schrijft de politie.

Lees ook: Mocro Maffia siddert: kroongetuige heeft verklaard over liquidaties

Taghi wordt samen met Said Razzouki gezocht en staat op de Nationale Opsporingslijst. Ze worden in verband gebracht met liquidaties in Amsterdam en Utrecht. In oktober gaf politiecommissaris Piet-Jaap Aalbersberg al aan dat de Nederlandse recherche intensief samenwerkt met die in Dubai. 'Ook in Dubai ben je niet veilig', was de boodschap naar de criminelen toen.

Lees ook: Vermomde kroongetuige op videoscherm in rechtbank Osdorp

Een medeverdachte in één van de liquidatiezaken, kroongetuige Nabil B., verscheen gisteren via een videoverbinding voor de rechter. Zijn advocaat gaf aan dat B. overweegt te stoppen als kroongetuige omdat hij vindt dat de beveiliging voor hem en zijn naasten niet voldoende is. In maart werd zijn broer Reduan geliquideerd in Noord.